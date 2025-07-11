ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye'nin İHA'ları dünyanın en iyileri

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin savunma sanayideki başarılarına dikkat çeken Barrack, Türk İHA'larına övgüler dizdi.

BARRACK: TÜRK İHA'LARI MUHTEMELEN DÜNYANIN EN İYİLERİ

ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları hakkında konuşan Barrack, "Türkiye çok akıllı topluma sahip olduğu için kendi insansız hava araçlarını ve jetlerini üretmeye başladı. Türkiye'nin insansız hava araçları, muhtemelen dünyanın en iyi insansız hava araçları. TB2'ler Ukrayna savaşında kullanılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Diğer sorulara da yanıt veren Barrack, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynadığına dikkati çekerek, Türkiye'nin tüm bu aktörlerle ve ABD'yle çok iyi ilişkileri olduğunu dile getirdi.

Barrack, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere tüm devlet yetkililerinin çok kilit rol oynadıklarının altını çizdi.