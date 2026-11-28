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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İranlı bir askeri komutanın, el konulan iki İran petrol tankerinin İran güçlerince geri alındığı, 'USS Abraham Lincoln' uçak gemisinin vurulduğu ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alındığına yönelik iddialarını yalanladı.

CENTCOM'un sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, İranlı bir askeri komutanın son 24 saat içinde birden fazla asılsız iddiada bulunduğu öne sürüldü. Paylaşımda, ABD ordusunun iki İran petrol tankerine el koyduğu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının ABD askerleri uyurken gemileri geri aldığı yönündeki ifadeler reddedilerek, İran'ın artık bir donanmasının bulunmadığı ve söz konusu senaryonun tamamen uydurma olduğu ileri sürüldü.

İran deniz güçlerinin 'Destansı Öfke Operasyonu'nun ilk gününde 'USS Abraham Lincoln' uçak gemisini vurduğu ve ABD güçlerinin tahliye için bölge ülkelerinden yardım istediği iddiasının da yalanlandığı paylaşımda, söz konusu uçak gemisinin iyi korunduğu için İran tarafından hiçbir zaman vurulmadığı savunuldu.

CENTCOM'un Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden 2,5 milyon dolar ücret aldığı yönündeki iddianın da gerçeği yansıtmadığı belirtilen paylaşımda, ABD güçleri ile bölgesel ortakların boğazı kontrol etmesine rağmen geçiş yapan gemilerden herhangi bir ücret alınmadığı öne sürüldü. Açıklamada, CENTCOM'un çabalarıyla uluslararası su yolunda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlandığı iddia edilirken, İran'ın saldırgan tutumuna rağmen binlerce gemi ile milyarlarca varil ham petrolün ABD koruması altında boğazdan özgür ve güvenli biçimde geçtiği savunuldu.

Öte yandan söz konusu iddiaların, İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Şehram İrani tarafından dün başkent Tahran'da yaptığı konuşmada dile getirildiği bildirildi. İrani konuşmasında, ABD'nin el koyduğu iki İran petrol tankerinin Devrim Muhafızları Ordusu komandolarınca ABD askerleri uyurken düzenlenen operasyonla geri alındığını, 'USS Abraham Lincoln' uçak gemisinin savaşın başında vurulduğunu ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden 2,5 milyon dolar ücret aldığını ileri sürmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı