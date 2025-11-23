ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi
ABD askerlerinin Meksika sınırındaki bir plajı "yasaklı bölge" ilan ederek kapatma girişimi iki ülke arasında ciddi bir krize yol açtı. Meksika donanması sahile konulan 6 tabelayı kaldırırken, Pentagon'dan yapılan açıklamada ise plajın kapatılmasının "yanlışlıkla gerçekleştirildiği" ifade edildi.
- ABD askerleri Meksika sınırındaki bir plajı 'girilmez' uyarısıyla kapattı.
- Meksika donanması plaja konulan 6 uyarı tabelasını kaldırdı.
- Pentagon plajın kapatılmasının yanlışlıkla gerçekleştiğini açıkladı.
Meksika sınırında görev yapan Amerikan askerlerinin, kıyı şeridinde bulunan bir plajı "girilmez" uyarısıyla kapatma girişimi iki ülke arasında tartışma yarattı. Askerlerin yerleştirdiği uyarı levhalarında İngilizce ve İspanyolca olarak "Savunma Bakanlığı'na ait bu arazi yasaklı bölge olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.
MEKSİKA DONANMASI TABELALARI KALDIRDI
Meksika Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından donanma birliklerinin sahile konulan 6 tabelayı kaldırdığını açıkladı. Sosyal medyada geniş yankı bulan görüntüler, iki ülke arasındaki sınır politikalarını yeniden gündeme getirdi.
PENTAGON: YANLIŞLIKLA KAPATTIK
Tepkilerin büyümesi üzerine Pentagon'dan yapılan açıklamada, plajın kapatılmasının "yanlışlıkla gerçekleştirildiği" ifade edildi. Yetkililer, bölgede operasyonel bir karışıklık yaşandığını belirtti.
TRUMP'TAN "AMERİKA KÖRFEZİ" TALİMATI
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında göreve başlamasının ardından Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi yönünde talimat verdiği hatırlatıldı.