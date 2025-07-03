ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor

ABD basını, ABD ve İran yetkililerinin Norveç'in başkenti Oslo'da önümüzdeki hafta bir 'nükleer müzakere' gerçekleştireceğini ileri sürdü.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırıları sonrası ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereler askıya alınmıştı. Taraflar arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından ise yeni bir gelişme yaşandı.

NÜKLEER MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLIYOR

ABD basını, ABD ve İran yetkililerinin Norveç'in başkenti Oslo'da önümüzdeki hafta bir 'nükleer müzakere' gerçekleştireceğini ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın nükleer faaliyetlerini gerekçe göstererek 13 Haziran'da saldırılarına başlamış; İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Çatışmalar İran'ın karşılık vermesiyle şiddetlenmiş, ABD ordusuna ait savaş uçakları da İran'ın üç nükleer tesisini bombalamıştı.

İran'ın misilleme olarak Irak ve Katar'daki ABD üslerine saldırmasının ardından ise İsrail ve İran arasındaki ateşkes anlaşması sağlanmıştı.