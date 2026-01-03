ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Eşini Yakalayarak Ülke Dışına Çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile iş birliği içinde gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ayrıntıların daha sonra açıklanacağını ifade eden Trump, bugün TSİ 19: 00'da Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.