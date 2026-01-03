Haberler

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Eşini Yakalayarak Ülke Dışına Çıkardı


ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi ile birlikte yakalandığını ve ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. Operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile iş birliği içinde gerçekleştirildi.



ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile iş birliği içinde gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ayrıntıların daha sonra açıklanacağını ifade eden Trump, bugün TSİ 19: 00'da Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.




