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ABD, Lübnan'a 157 milyon dolarlık insani yardımda bulunacak

ABD, Lübnan'a 157 milyon dolarlık insani yardımda bulunacak
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'daki insani krizi hafifletmek için 157 milyon dolarlık yeni yardım paketi açıkladı. Bu yardım, çatışmalardan etkilenen nüfusa ulaşmayı hedefliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'da giderek büyüyen insani kriz nedeniyle 157 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan ve bölgedeki çatışmalardan etkilenen nüfusu desteklemek üzere yaklaşık 157 milyon dolarlık yeni insani yardım sağlayacaklarını belirterek, "ABD, Lübnan'da giderek büyüyen krize insani yardım müdahalesinde ön saflarda yer alarak bugün yaklaşık 157 milyon dolarlık yardım açıkladı. İhtiyaç sahiplerini desteklemeye ve yerinden edilmiş sivillere, mültecilere ve onlara ev sahipliği yapan topluluklara temel yardımları ulaştırmaya kararlıyız" dedi. Lübnan Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ülkede geçtiğimiz yıl 8 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 23'e yükseldiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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