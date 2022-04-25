Savaşın başından beri bir ilk! ABD'li iki üst düzey isim Zelenski ile masaya oturdu
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 61. gününde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'de Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ile görüştü. Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları hakkında bilgi verilmezken, görüşmelerin çok verimli geçtiği ifade edildi. Öte yandan Blinken ve Austin'in ziyareti, savaşın başından beri ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olarak kayıtlara geçti.
Abd Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Feigin Live kanalında gece yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin'in Kiev'e geldiğini belirterek, "Bugün Amerikalılar Kiev'de. Evet, Devlet Başkanı (Zelenski) ile görüşüyorlar" dedi.
Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bir yetkilinin kaynak gösterildiği haberlerde, güvenlik nedeniyle ziyaretin detaylarının açıklanmadığı, görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisi yer aldı.
Görüşme sonrasında ABD tarafı açıklama yaparken özellikle Blinken'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldığı sözler gündem oldu. Blinken, "Egemen ve bağımsız bir Ukrayna, Rusya lideri Putin'in görev süresinden çok daha uzun süreler boyunca burada olacak" dedi.
Blinken ve Austin'in ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olması açısından dikkat çekiyor.