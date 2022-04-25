Savaşın başından beri bir ilk! ABD'li iki üst düzey isim Zelenski ile masaya oturdu

Abd Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.

"BUGÜN AMERİKALILAR KİEV'DE"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Feigin Live kanalında gece yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin'in Kiev'e geldiğini belirterek, "Bugün Amerikalılar Kiev'de. Evet, Devlet Başkanı (Zelenski) ile görüşüyorlar" dedi.

GÖRÜŞMELER ÇOK VERİMLİ GEÇTİ

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bir yetkilinin kaynak gösterildiği haberlerde, güvenlik nedeniyle ziyaretin detaylarının açıklanmadığı, görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisi yer aldı.

PUTİN'E YÖNELİK AĞIR SÖZLER

Görüşme sonrasında ABD tarafı açıklama yaparken özellikle Blinken'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldığı sözler gündem oldu. Blinken, "Egemen ve bağımsız bir Ukrayna, Rusya lideri Putin'in görev süresinden çok daha uzun süreler boyunca burada olacak" dedi.

SAVAŞ DÖNEMİNDE EN ÜST DÜZEY ZİYARET

Blinken ve Austin'in ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olması açısından dikkat çekiyor.