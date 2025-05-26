ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın ABD'nin ateşkes teklifini kabul ettiği yönündeki iddiaları yalanlarken; İsrail ile anlaşma sağlandığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden beri saldırılarını sürdürdüğü ve büyük bir insani yıkımın yaşandığı Gazze'de ateşkes için sıcak saatler yaşanıyor.

'HAMAS ATEŞKESİ KABUL ETTİ' İDDİASI

Filistinli bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisinin Hamas tarafından kabul edildiğini öne sürdü.

ABD'Lİ İSİMDEN YALANLAMA

İddianın basında yer almasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, iddiayı yalanladı.

Hamas'ın ateşkesi kabul ettiği haberleri üzerine bir açıklama yapan Witkoff, ABD'nin Hamas ile henüz görüşmediğini ancak İsrail'in anlaşmayı kabul ettiğini belirtti. Witkoff, Hamas yetkililerinin teklifi kabul ettiği haberlerinin doğru olmadığını vurgulayarak, bu konuda henüz bir gelişme yaşanmadığını sözlerine ekledi.

ABD'NİN TEKLİFİNDE NELER VAR?

ABD'nin önerisi, İsrail ordusunun ateşkes kapsamında Gazze'nin bir bölümünden çekilmesini içeriyor. İsrail, anlaşmayı kabul ederse 2 ay önceki sınırlara geri çekilecek.

Öneriye göre, Hamas'ın 10 rehineyi serbest bırakması karşılığında, İsrail'in de bazı Filistinli esirleri iade etmesi gerekiyor. Ayrıca anlaşmada, Gazze'nin bütün bölgelerine insani yardım ulaştırılması maddesi de yer alıyor.

İsrail basını, bugünkü haberlerinde ateşkes teklifinin Hamas kabul etse bile Tel Aviv yönetimi tarafından reddedileceğini öne sürmüştü. İsrail hükümeti, daha önce Hamas'ın 5 rehineyi serbest bırakması karşılığında kısmi ateşkes sağlanmasını içeren teklifini reddetmişti.