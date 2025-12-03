ABD'li senatörden Trump'a ağır sözler: Irkçı bağnaz, yabancı düşmanı, İslamofobik

ABD Başkanı Donald Trump'ın Somali kökenli Amerikalılara yönelik sözleri Washington'da gerilimi yeniden yükseltti. Trump'ın kabine toplantısında Kongre Üyesi İlhan Omar ile Minnesota'daki Somali toplumunu hedef alması ve "çöp" olarak nitelendirmesi, Omar'ın sert tepkisine yol açtı.

KABİNE TOPLANTISINDA OMAR'A YÜKLENDİ

Trump, salı günü yapılan kabine toplantısında, Omar ve Somali diasporasını "çöp" olarak nitelendirdi ve ABD'den ayrılmaları gerektiğini söyledi. Konuşmasında göçmen karşıtı söylemini yineleyen Trump, "Ülkemize çöp sokmaya devam edersek yanlış yola sapacağız. İlhan Omar çöptür. Arkadaşları da çöptür." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

İlhan Omar, Trump'ın sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. "Bana olan takıntısı ürkütücü." diyen Omar, "Umarım ihtiyaç duyduğu yardımı alır." ifadelerini kullandı. Omar, Trump için"Her zaman ırkçı, bağnaz, yabancı düşmanı ve İslamofobikti." dedi.

İÇ SAVAŞTAN KAÇTI, SENATÖR OLDU

Somali'deki iç savaştan kaçarak çocuk yaşta ABD'ye sığınan Omar, Amerikan Kongresi'nde görev yapan ilk Somali kökenli kadın olarak biliniyor. Minnesota'da geniş bir Somali diasporasının yaşadığı seçim bölgesini temsil eden Omar, uzun süredir Trump'ın hedef aldığı isimler arasında bulunuyor.

Trump daha önce de yaptığı açıklamalarda "tanımadığını" söylediği Omar'ın "yıllardır ABD hakkında şikayet ettiğini" öne sürdü ve onu "beceriksiz ve berbat bir insan" olarak nitelendirdi.