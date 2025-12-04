ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD Donanması'nda savaş pilotu olarak görev yapan Trevor Hartsock, Kızılema'nın kabiliyetlerini izledikten sonra şunları söyledi: ''Yani bu tamamen otonomsa gerçekten harika. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu beni biraz korkutuyor. Savaş pilotu ve BVR füzesi ateşlemiş biri olarak bu yeteneğe şapka çıkarıyorum. ABD, Rusya ve Çin'in aynı yolu izleyip izlemeyeceğini görmek ilginç olacak.''

''YERLİ FÜZE İLE BİRLEŞTİĞİNDE TAM BİR KUVVET ÇARPANI''

Eski ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması pilotu C.W. Lemoine de Kızılema'nın yerli hava-hava füzeleriyle donatılmasının önemine işaret etti: ''İşin diğer kısmı yerli füze. Hepimiz biliyoruz ki savaştayken ilk tükenecek hava-hava füzesidir. Yani bu füzeleri ve insansız hava araçlarını seri olarak üretebilirseniz.İşte bu sizin kuvvet çarpanınız.''ifadelerini kullandı.

KIZILELMA NEDİR?

Kızılelma, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği ilk insansız muharip savaş uçağı olup, geleneksel SİHA'lardan farklı olarak:Jet motorludur, Radar görünürlüğünün azaltıldığı (düşük iz) tasarıma sahiptir, Hava-hava muharebesi yapabilecek şekilde tasarlanmıştır, Otonom kalkış–iniş ve otonom manevra kabiliyetine sahiptir.