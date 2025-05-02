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ABD'li şarkıcı Jill Sobule, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

ABD'li şarkıcı Jill Sobule, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, Minnesota'nın Woodbury kentinde yaşadığı evde çıkan yangında yaşamını yitirdi. 66 yaşındaki sanatçının cansız bedenine yangın mahallinde ulaşıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, Minnesota'daki evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Basın sözcüsünün doğruladığı bilgiye göre, sağlığı yerinde olan ve müzik kariyerini aktif olarak sürdüren Sobule, çıkan yangın sırasında evde bulunuyordu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABD'li şarkıcı Jill Sobule, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Sobule, 1995 yapımı Clueless filminin müzikleri arasında yer alan hicivli şarkısı "Supermodel" ile tanınmış, 1990'ların sonlarında yayımladığı "I Kissed a Girl" adlı parçasıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Kendine has üslubu ve söz yazarlığıyla, döneminin önde gelen alternatif müzik isimleri arasında yer aldı.

ABD'li şarkıcı Jill Sobule, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Sanatçının menajeri John Porter, yaptığı açıklamada, "Jill Sobule yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda kararlı bir insan hakları savunucusuydu. Onunla çalışmak büyük bir mutluluktu. Hem bir dostumu hem de ilham verici bir sanatçıyı kaybettim," ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Dünya
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