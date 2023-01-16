ABD'li isimden küstah çağrı: Türk SİHA'ları ve savunma sanayisi için yaptırım uygulama zamanı geldi

Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar ve diğer askeri araçlardan rahatsız olan ABD'li eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, ülkesinde kongreye seslenerek skandal bir çağrıda bulundu. Rubin, "Artık Beyaz Saray ve ABD Kongresi'nin, Türkiye'nin insansız hava aracı ihracatı ile Türkiye'nin savunma sanayisini temsil ettiği ve uyguladığı istikrarsızlığı tanımasının zamanı geldi" dedi.

ABD'de FETÖ desteği ile de bilinen eski Pentagon desteklisi Rubin, başta Baykar olmak üzere Türkiye'nin savunma sanayisini hedef aldı. Rubin açıklamalarında, "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" dedi.

ABD KONGRE'SİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Türk SİHA'ları için skandal açıklamalar yapan Rubin, ''Artık Beyaz Saray ve ABD Kongre'sinin, Türkiye'nin insansız hava aracı ihracatı ile Türkiye'nin savunma sanayisini temsil ettiği ve uyguladığı istikrarsızlığı tanımasının zamanı geldi" diyerek yaptırım çağrısında bulundu.

BAYKAR'I HEDEF ALDI

Baykar için küstah ifadelerde bulunan Rubin, "Türk insansız hava araçları Afrika'nın Büyük Göller bölgesinden Kafkasya'ya ve Hindistan Keşmir'inden Libya'ya kadar güvenliği baltaladığını" öne sürerek ABD Kongresi'ni Türkiye menşeli Baykar ve diğer firmalara yaptırım uygulamaya çağırdı.

ABD'Yİ DE ELEŞTİRDİ

Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar TB2 İHA'larını tedarikini ABD'nin desteklemesini eleştiren Rubin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunları hediye etmek yerine sattı. Daha sonra satışı Türkiye'nin halkla ilişkileri ve askeri sanayisinin imajı için kullandı" dedi.