ABD, Karayipler'deki askeri yığınağını artırıyor

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim tırmanırken, Karayipler'deki askeri hareketlilik dikkat çekici biçimde arttı. Fotoğraflar ve uçuş takip verileri, Washington yönetiminin bölgeye savaş uçakları, helikopterler ve destek unsurları sevk ettiğini ortaya koydu.

HAYALET UÇAKLAR VE ELEKTRONİK SAVAŞ JETLERİ KONUŞLANDIRILDI

Wall Street Journal'ın (WSJ) incelediği uydu görüntüleri ve uçuş verilerine göre, F-35A hayalet savaş uçakları, EA-18G Growler elektronik savaş uçakları, HH-60W kurtarma helikopterleri ve HC-130J kurtarma uçakları Porto Riko'ya konuşlandırıldı.

Ayrıca ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının son günlerde Dominik Cumhuriyeti'ne sevk edildiği tespit edildi.

KARAHEDEFLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR OLASI

Askeri uzmanlar, bölgeye gönderilen bu hava unsurlarının karaya yönelik olası saldırılarda kilit rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle elektronik harp uçaklarının varlığı, daha geniş kapsamlı operasyon ihtimalini güçlendiriyor.

PETROL TANKERİNE EL KONULMASI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

ABD'nin 10 Aralık'ta Venezuela açıklarındaki bir petrol tankerine el koyması ve ardından yeni yaptırımlar açıklaması, Karayipler'deki tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump, tanker operasyonunun "iyi bir gerekçeyle" yapıldığını savundu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı ise bu adımı "hırsızlık ve uluslararası korsanlık" olarak nitelendirdi.

TRUMP'TAN AÇIK TEHDİT

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, kısa süre içinde Venezuela'da kara operasyonları düzenleyebileceklerini söyledi. Trump yönetimi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle geçen ay "Güney Mızrağı Operasyonu"nun başlatıldığını duyurmuştu.

15 BİN ASKER VE UÇAK GEMİSİ BÖLGEDE

Amerikan ordusu, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford dahil olmak üzere çok sayıda savaş gemisiyle 15 bin askeri bölgeye sevk etti. Halihazırda ABD'nin Karayipler'de 11 savaş gemisi ve çok sayıda savaş jeti bulunuyor.

ABD: 22 OPERASYON, 87 ÖLÜ

Eylül ayından bu yana bölgede en az 22 operasyon düzenleyen ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını öne sürdüğü 87 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.