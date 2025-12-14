ABD, Karayipler'deki askeri yığınağını artırıyor

Haberler

ABD'nin, Venezuela lideri Nicolás Maduro üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde Karayipler'deki askeri yığınağını büyüttüğü belirlendi. Fotoğraflar ve uçuş takip verileri, bölgede son haftalarda ciddi bir hareketlilik yaşandığını gösteriyor. ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının son günlerde Dominik Cumhuriyeti'ne sevk edildiği de tespit edildi.

  • ABD, Porto Riko'ya F-35A hayalet savaş uçakları, EA-18G Growler elektronik savaş uçakları, HH-60W kurtarma helikopterleri ve HC-130J kurtarma uçakları konuşlandırdı.
  • ABD, Karayipler'e USS Gerald R. Ford uçak gemisi dahil 11 savaş gemisi ve 15 bin asker sevk etti.
  • ABD ordusu, Eylül ayından bu yana Karayipler'de düzenlediği 22 operasyonda 87 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim tırmanırken, Karayipler'deki askeri hareketlilik dikkat çekici biçimde arttı. Fotoğraflar ve uçuş takip verileri, Washington yönetiminin bölgeye savaş uçakları, helikopterler ve destek unsurları sevk ettiğini ortaya koydu.

HAYALET UÇAKLAR VE ELEKTRONİK SAVAŞ JETLERİ KONUŞLANDIRILDI

Wall Street Journal'ın (WSJ) incelediği uydu görüntüleri ve uçuş verilerine göre, F-35A hayalet savaş uçakları, EA-18G Growler elektronik savaş uçakları, HH-60W kurtarma helikopterleri ve HC-130J kurtarma uçakları Porto Riko'ya konuşlandırıldı.

Ayrıca ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının son günlerde Dominik Cumhuriyeti'ne sevk edildiği tespit edildi.

KARAHEDEFLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR OLASI

Askeri uzmanlar, bölgeye gönderilen bu hava unsurlarının karaya yönelik olası saldırılarda kilit rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle elektronik harp uçaklarının varlığı, daha geniş kapsamlı operasyon ihtimalini güçlendiriyor.

PETROL TANKERİNE EL KONULMASI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

ABD'nin 10 Aralık'ta Venezuela açıklarındaki bir petrol tankerine el koyması ve ardından yeni yaptırımlar açıklaması, Karayipler'deki tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump, tanker operasyonunun "iyi bir gerekçeyle" yapıldığını savundu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı ise bu adımı "hırsızlık ve uluslararası korsanlık" olarak nitelendirdi.

TRUMP'TAN AÇIK TEHDİT

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, kısa süre içinde Venezuela'da kara operasyonları düzenleyebileceklerini söyledi. Trump yönetimi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle geçen ay "Güney Mızrağı Operasyonu"nun başlatıldığını duyurmuştu.

15 BİN ASKER VE UÇAK GEMİSİ BÖLGEDE

Amerikan ordusu, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford dahil olmak üzere çok sayıda savaş gemisiyle 15 bin askeri bölgeye sevk etti. Halihazırda ABD'nin Karayipler'de 11 savaş gemisi ve çok sayıda savaş jeti bulunuyor.

ABD: 22 OPERASYON, 87 ÖLÜ

Eylül ayından bu yana bölgede en az 22 operasyon düzenleyen ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını öne sürdüğü 87 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Hava savunma sisteminin ne demek olduğunu bu savaşta da anlayacağız. Bence ülkemizin en önemli caydırıcılığı bu olmalı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

