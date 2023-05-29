ABD, Japonya ve Filipinler ortak tatbikat yapacak

ABD, Japonya ve Filipinler sahil güvenlik birliklerinin, bölgede Çin ile artan tansiyonun gölgesinde ortak tatbikat yapacağı bildirildi.

ABD, Japonya ve Filipinler sahil güvenlik birliklerinin, bölgede Çin ile artan tansiyonun gölgesinde ortak tatbikat yapacağı bildirildi.

The Straits Times'ın haberine göre, Filipinler Sahil Güvenlik Birliği tarafından yapılan açıklamada, 1-7 Haziran tarihleri arasında, Güney Çin Denizi'ne kıyısı olan Bataan bölgesi açıklarında ABD ve Japonya sahil güvenlik birlikleriyle ortak tatbikat gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, deniz kolluk kuvvetleri eğitimi ve manevra çalışmalarını da kapsayan tatbikatın "birlikte çalışabilirliği" artıracağı vurgulandı.

Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Tuğamiral Armand Balilo açıklamasında, tatbikatın Pekin ile Manila arasındaki anlaşmazlıktan bağımsız bir şekilde gerçekleştirilen sahil güvenlik birimlerinin rutin bir eğitimi olduğunu belirtti.

Balilo ayrıca, ABD ve Japonya'nın kendi istekleriyle tatbikata katıldıklarını, Avustralya ve Hindistan'ın ise gözlemci olarak katılma ihtimallerinin bulunduğunu aktararak, tatbikatta 3 ülkeden toplam 400 mürettebat ve 4 geminin yer alacağını kaydetti.

Tatbikatlar, ABD ve Çin arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde yapılıyor

ABD ve Filipinler, 11 Nisan'da Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nın yakınındaki tartışmalı sularda on yıllardır düzenlenen Balikatan olarak adlandırılan "en büyük" savaş tatbikatına başlamıştı.

Tatbikatlar, Çin'in, ABD'nin Filipinler'deki askeri üslere erişimine izin verilmesini eleştirdiği ve Washington ile Pekin arasında Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'ndaki tartışmalı sularda tansiyonun yükseldiği bir dönemde düzenlenmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

ABD'nin de son dönemde Çin'in artan varlığına karşı bölgede "Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları" (FONP) adını verdiği askeri devriye ve seyir faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.