ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Orta Doğu'da savaşın şiddeti artarken ABD istihbaratı Çin'in İran'a destek sağlayabileceğine dair işaretler tespit etti. CNN'in haberine göre Pekin'in İran'a mali destek, yedek parça ve füze bileşenleri sağlamayı değerlendirebileceği belirtilirken, Washington yönetimi Çin'in çatışmadaki tutumunun değişip değişmediğini yakından izliyor.

ABD istihbaratı, Çin'in İran'a mali destek, yedek parça ve füze ile ilgili bileşenler sağlamaya yönelebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

GÜNLER SONRA BİR İLK

CNN'de yer alan haberde konuya aşina üç kaynağa dayandırılan bilgilere göre Pekin şimdiye kadar çatışmaya doğrudan dahil olmaktan kaçındı. Ancak ABD'li yetkililer Çin'in tutumunun değişebileceğine işaret eden gelişmeleri yakından takip ediyor.

Haberde ayrıca Çin'in İran petrolünün en büyük alıcılarından biri olduğuna dikkat çekildi. Pekin yönetiminin ayrıca Tahran'a, ticari gemilerin güvenliği için Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanması gerektiğini ilettiği belirtildi.

CIA'DEN AÇIKLAMA YOK

İstihbarata yakın bir kaynak CNN'e yaptığı değerlendirmede, Pekin'in olası bir destek konusunda temkinli davrandığını söyledi. Kaynağa göre Çin'in bu konuda dikkatli davranmasının nedenlerinden biri, savaşın ülkenin enerji güvenliğini tehdit edebilecek olması. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), söz konusu istihbarat değerlendirmeleri hakkında yorum yapmayı reddetti.

RUSYA'DAN İRAN'A TAM DESTEK İDDİASI

Haberde ayrıca Rusya'nın İran'a uydu görüntüleri ve hedefleme istihbaratı sağladığı iddialarına da yer verildi. Bu kapsamda Rusya'nın, ABD güçlerinin konumları ve hareketlerine ilişkin verileri Tahran ile paylaştığı öne sürüldü.

Erdem Aksoy
