Üye Girişi
Haberler

ABD istihbarat raporu: Ukrayna savaşında 315 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

2022 Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak ortaya çıkan istihbarat raporu dünya gündemine bomba gibi düştü. Kısa süre önce gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporuna göre Ukrayna savaşında 315 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı.

Reuters haber ajansı kısa süre önce gizliliği kaldırılan ABD'ye ait bir istihbarat raporunu paylaştı. Rapora göre Ukrayna savaşında 315 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı. Bu rakamın savaş başında Rusya'nın sahip olduğu personelin yaklaşık yüzde 87'sine mâl olduğu bilgisine yer verildi.

GİZLİLİĞİ KALDIRILAN İSTİHBARAT RAPORU SES GETİRDİ

İstihbarat konusunda bilgi sahibi bir kaynak, Salı günü yaptığı açıklamada gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporunda ayrıca Moskova'nın Ukrayna ordusuna verdiği personel ve zırhlı araç kayıplarının Rusya'nın askeri modernizasyonunu 18 yıl geriye götürdüğü değerlendirildi. Ancak Rus yetkililer Batı'nın savaştaki Rus ölü sayısına ilişkin tahminlerinin büyük ölçüde abartılı olduğunu ve neredeyse her zaman Ukraynalıların kayıplarını olduğundan az gösterdiğini söyledi.

ABD istihbarat raporu: Ukrayna savaşında 315 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı

"315 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ YA DA YARALANDI"

Kaynaklar kısa süre önce gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporunun, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekün işgaline Şubat 2022'de 360 bin personelle başladığını değerlendirdiğini söyledi. Kaynaklar, rapora göre o tarihten bu yana 315 bin Rus askerinin ya da Rusya'nın savaşa başladığı toplam sayının yaklaşık yüzde 87'sinin öldüğünü ya da yaralandığını söyledi.

"KAYIPLAR NEDENİYLE ASKERE ALMA ŞARTLARINI GEVŞETTİ"

Bilgi sahibi kaynak, Rusya'nın bu kayıplar nedeniyle Ukrayna'da görevlendirmek üzere askere alma standartlarını gevşettiğini sözlerine ekledi ve "Kayıpların büyüklüğü Rusya'yı savaşma kabiliyetini sürdürmek için olağanüstü tedbirler almaya zorladı. Rusya 2022'nin sonlarında 300 bin kişilik kısmi seferberlik ilan etti ve hükümlülerin ve yaşlı sivillerin askere alınmasına izin vermek için standartları gevşetti" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Ukrayna Rusya Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title