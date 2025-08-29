ABD, İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısını Savundu

(ANKARA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, İsrail'in hafta başında Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef aldığı, aralarında beş gazeteci ve dört sağlık çalışanının da bulunduğu en az 20 kişi yaşamını yitirdiği saldırıyı savundu. Shea, saldırının altı Hamas üyesini hedef aldığı yönündeki İsrail açıklamalarını desteklediğini belirtti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısını savundu. İsrail'in hafta başında Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef aldığı, aralarında beş gazeteci ve dört sağlık çalışanının da bulunduğu en az 20 kişi yaşamını yitirmiş, saldırı uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda Hamas'a bağlı 6 militanın öldürüldüğünü, bu kişilerden birinin 7 Ekim saldırılarına katıldığını ve hastanenin İsrail askerlerinin hareketlerini izlemek amacıyla kullanıldığını iddia etmişti. Shea, saldırının Hamas üyelerini hedef aldığı yönündeki bu açıklamayı desteklediğini belirtti.

Büyükelçi Shea, önceki gün BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "Bu soruşturma ve yanıtın hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini not ediyoruz ve BM Güvenlik Konseyi'ni Hamas'ın sivil altyapıyı kullanmaya devam etmesini kınamaya çağırıyoruz" dedi. Shea ayrıca, İsrail'in sivillere verilen zarardan dolayı derin üzüntü duyduğunu anladıklarını ifade etti.

Shea'nın sözlerinin, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un açıklamalarıyla uyum içinde olması da dikkati çekti. Danon aynı toplantıda yaptığı açıklamada, "Amacımız teröristlerle savaşmak, gazetecilerle ya da terörizmle ilgisi olmayan kişilerle değil" dedi.

İsrail ordusu, bu hafta yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda öldürülen 6 kişinin isimlerini yayımladı ve bu kişilerin Hamas ve İslami Cihat üyesi olduklarını savundu. Saldırıda yaşamını yitiren 5 gazetecinin isimleri bu listede yer almadı. Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırı, sivil kayıplar ve bir sağlık tesisinin hedef alınması nedeniyle uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. İsrail, Gazze'deki askeri operasyonları ve özellikle sivil altyapının hedef alınması nedeniyle uluslararası toplum tarafından sık sık eleştiriliyor.