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ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ lideri Ebu Yusuf'un hedefli bir saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada DEAŞ lideri Ebu Yusuf'un dün CENTCOM tarafından gerçekleştirilen hedefli/hassas bir saldırıda öldürüldüğü duyuruldu.

CENTCOM, Suriye'nin Deyrizor vilayetinde hedefli bir saldırıda IŞİD Lideri Ebu Yusuf'u öldürdüğünü açıkladı. Bugün sosyal medya platformu X üzerinden CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "19 Aralık'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Suriye'nin Deyrizor Vilayetinde IŞİD lideri Ebu Yusuf aka Mahmud'u hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirerek Ebu Yusuf de dahil olmak üzere iki DEAŞ mensubunun öldürülmesini sağladı" denildi.

"KARARLILIĞIMIZIN PARÇASIDIR"

Açıklamada ayrıca "Bu hava saldırısı CENTCOM'un bölgedeki ortaklarıyla birlikte teröristlerin ABD'den, müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan sivillere ve askeri personele yönelik saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve geriletme yönündeki süregelen kararlılığının bir parçasıdır. Saldırı daha önce Suriye rejimi ve Ruslar tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"AGRESİF BİR ŞEKİLDE HEDEF ALACAĞIZ"

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla ise operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bölgedeki müttefik ve ortaklarıyla birlikte çalışan ABD, daha önce de ifade edildiği üzere, IŞİD'in Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına ve yeniden yapılanmasına izin vermeyecektir. IŞİD'in, şu anda Suriye'deki cezaevlerinde tutulan 8 binden fazla DEAŞ mensubunun kaçmasını sağlama niyeti vardır. Suriye dışında operasyonlar yürütmeye çalışanlar da dahil olmak üzere bu liderleri ve ajanları agresif bir şekilde hedef alacağız."

ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Smo denilen illegal yapıya da operasyon istiyoruz eyyyy abd

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Haber YorumlarıAli Kerem:

Bu gevırlar hala ordamı putin açıkca kaybetip çekildi eyy abd sende bi s...tirgit

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Haber YorumlarıJokerAllame:

ABD dünyaya yön veriyor:)

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Haber YorumlarıEnsar Tayfur:

ortaklarını öldürdüler

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Haber YorumlarıBud Spencer:

işid bahane Suriye size şahane

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Haber YorumlarıGazi Göktas:

Abd serefsizlerni destekleyenler ahiret var ahiret Allah sorar hesabını

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Haber YorumlarıEmir Güler:

YALAN BİLGİ AMAÇ SURİYEDE IŞİDİN HALA VAR OLDUĞUNU İKNA ETMEK.

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Haber YorumlarıM. B.:

Besliyorduk baktık ifşa olacağız öldürdük …. Demişler açık ve net

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Haber YorumlarıBay Metin:

Şeytan ABD sende oyun bitmez. Cekil suriyeden millet özgürce yaşasın. DEAS İŞID SENSIN EY ABD

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Haber YorumlarıAbdülkadir selek:

Kullanım süresi doldu. tıpkı PYD gibi.

Yorum Beğen17
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