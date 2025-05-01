ABD-İran Nükleer Görüşmeleri İtalya'da Ertelendi
ABD ile İran arasında Umman aracılığıyla gerçekleştirilecek dördüncü tur nükleer görüşmelerin, lojistik nedenlerle ertelendiği açıklandı. Yeni tarihler karşılıklı mutabakata varıldığında belirlenecek.
İRAN ile ABD'nin Umman'ın aracılığında 3 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapacakları dördüncü tur nükleer görüşmelerin ertelendiği açıklandı.
Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi, konuya ilişkin açıklamada bulundu. el-Busaidi, açıklamasında ABD- İran arasında geçici olarak 3 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan nükleer görüşmelerin bir sonraki turunun lojistik nedenlerle erteleneceğini ve yeni tarihlerin karşılıklı mutabakata varıldığında açıklanacağını bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya