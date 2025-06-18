ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump'tan endişelendiren yanıt

İsrail ve İran arasındaki savaş 6. gününde de devam ederken, ABD'nin İran'a karşı savaşa girip girmeyeceği merak konusu oldu. Açıklamalarıyla savaşa yeşil ışık yaktığını gösteren ABD Başkanı Donald Trump'tan endişelendiren bir çıkış geldi.

TRUMP: İRAN'I VURUP VURAMAYACAĞIMIZI SÖYLEYEMEM

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşa girip girmeyecekleri sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Netanyahu'ya İran'a yönelik saldırılara devam etmesini söylediğini belirten Trump şu ifadeleri kullandı: "İran'ı vurup vurmayacağımızı söyleyemem. Netanyahu'ya 'Devam et' dedim. Sabrımız çoktan bitti. Hamaney'e iyi şanslar. Bir hafta ya da bir haftadan az bir süre sonra büyük bir şey olacak.

"İRAN PAZARLIK YAPMAK İSTİYOR, HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL"

İran pazarlık yapmak istiyor. İran'ın çok problemi var. Ellerini uzattılar. Hiçbir şey için geç değil. Tamamen savunmasızlar. Hava savunma sistemleri yok. Bu durumun daha ne kadar devam edeceğini bilmiyorum. Bir hafta öncesi ve bugün arasında çok büyük fark var. Olumsuz bir yaklaşımları vardı. Hiçbir şey bitmedi, neler olacağını göreceğiz. Bir hafta ya da bir haftadan az bir süre sonra büyük bir şey olacak."

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.