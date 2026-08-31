Haberler

ABD: İran'ın Hürmüz'deki mayın döşeme güçlerine karşı ‘sınırlı bir saldırı’ düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı ‘sınırlı bir saldırı’ düzenlendiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı 'sınırlı bir saldırı' düzenlendiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından ABD'nin Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı 'sınırlı bir saldırı' yürüttüğü kaydedilerek, "Washington yönetimi bu saldırıyı 'sivil denizcileri, ticari gemileri ve küresel ticaretin serbest akışını korumak' için düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taliban'dan Trump'a sürpriz çağrı! Yer altındaki serveti teklif etti

Taliban'dan Trump'ı mest edecek teklif! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, bu fakülteler kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı, bu fakülteler resmen kapatıldı
Gece yarısı RAMS Park'ın üzerinde dikkat çeken görüntü

Nedeni belli değil! Geceye damga vuran görüntü
Ivanka Trump'ın Kosta Rika tatili! Sörf tahtasında hünerlerini sergiledi

Babası dünyayı parmağında oynatırken, kızı bakın nerede ortaya çıktı
Bursa’daki düğün yemeğinde 367 kişi hastanelik oldu

Yemeği yiyen hastaneye koştu
'Haksız yere ihraç edildim' diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...

Eski hakimin dosyasından skandallar çıktı
İnfial yaratan görüntü! Klimalı odadan müritlerine ayak öptürdü

İnfial yaratan görüntü! Klimalı odadan müritlerine ayak öptürdü