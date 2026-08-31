ABD: İran'ın Hürmüz'deki mayın döşeme güçlerine karşı ‘sınırlı bir saldırı’ düzenlendi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı 'sınırlı bir saldırı' düzenlendiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından ABD'nin Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı 'sınırlı bir saldırı' yürüttüğü kaydedilerek, "Washington yönetimi bu saldırıyı 'sivil denizcileri, ticari gemileri ve küresel ticaretin serbest akışını korumak' için düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı