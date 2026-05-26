CENTCOM: ABD kuvvetleri, İran'ın güneyine 'meşru müdafaa' amaçlı saldırılar düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, "ABD kuvvetleri, İran'ın güneyine 'meşru müdafaa' amaçlı saldırılar düzenledi" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin İran'ın güneyindeki bazı hedeflere yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, operasyonların 'meşru müdafaa' kapsamında gerçekleştirildiğini öne sürerek, hedefler arasında füze fırlatma alanları ile mayın döşeme hazırlığında olduğu öne sürülen İran gemilerinin bulunduğunu bildirdi.

Saldırıların 'ABD askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını' savunan Hawkins, ABD'nin bölgede devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürdüğünü ve askeri unsurlarını korumaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı