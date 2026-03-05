ABD, İran savaş gemisini Sri Lanka açıklarında batırdı, 140'a yakın denizci kayıp

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Güney Asya ülkesi Sri Lanka açıklarında batırılan İran fırkateyninin, denizaltıdan atılan bir torpidoyla vurulduğunu söyledi.

Pentagon'da basın toplantısı yapan Hegseth, "Bir Amerikan denizaltısı, uluslararası sularda güvende olduğunu sanan bir İran savaş gemisini batırdı" dedi.

Geminin torpido ile vurulma anına dair de bir video paylaşıldı.

Saldırı sırasında gemide 180 civarında İranlı denizcinin bulunduğu aktarılıyor.

Sri Lanka'da yetkililer, 4 Mart sabahı, İran savaş gemisinin yardım çağrısına yanıt verildiğini duyurdu.

Yetkililer 32 kişinin kurtarılabildiğini de doğruladı.

Parlamentoya bilgi veren Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, "IRIS Dena" isimli gemiden şafak vakti acil yardım sinyali alındığını açıkladı.

BBC Sinhala Servisi'ne konuşan bir savunma bakanlığı yetkilisi, 140 kişinin kayıp olduğunu söyledi. Bir başka yetkili 80'den fazla denizcinin cenazesine ulaşıldığını aktardı.

Donanma sözcülüğü ilk açıklamada, "ülke kara suları dışında" yaşanan olaya ilişkin kurtarma operasyonunun sürdüğünü de vurguladı.

Reuters haber ajansı muhabirleri, liman kenti Galle'deki hastaneye yaralıların getirildiğini bildirdi.

Geminin Hindistan'ın doğu kıyısındaki Bengal Körfezi'nde bir tatbikata katılmak için dünyanın bu bölgesinde olduğu da öğrenildi.

ABD'li Bakan Hegseth, 4 Mart'taki basın toplantısında geminin torpido ile batırıldığını ve bunun "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bir düşman gemisinin torpido ile batırılmasının ilk örneği" olduğunu da iddia etti.

Ancak bu doğru değil. BBC'nin doğrulama servisi Verify, 1971 Hindistan - Pakistan ve 1982'deki Falkland Savaşı'nda da torpidoyla batırma olayları yaşandığını aktarıyor.

Sri Lanka açıklarında yaşanan olay, 1945'ten bu yana bir Amerikan denizaltısının torpidoyla bir düşman gemisi batırdığı ilk vaka olarak kayda geçti.

'İran donanması yenildi'

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) 4 Mart'ta yaptığı son bilgilendirmede, İran donanmasına ait 17 geminin batırıldığını duyurdu.

Bunlar arasında bir denizaltı olduğu da açıklandı.

Bu gemilerin nerelerde batırıldığı net değil.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 4 Mart'ta Pentagon'daki basın toplantısında İran donanmasının yenildiğini de söyledi.