ABD, İran destekli grupların kullandığı tesisleri vurdu

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin doğusundaki iki tesisi vurduğunu ve bu hedeflerin İran Devrim Muhafızları ve ona bağlı gruplar tarafından kullanıldığını açıkladı. Saldırılar, Irak ve Suriye'deki ABD personeline yönelik saldırılara cevap niteliğinde gerçekleştirildi.

ABD Savunma Bakanlığı bugün Suriye'nin doğusundaki iki tesisi vurduğunu ve bu hedeflerin, İran Devrim Muhafızları ve ona bağlı gruplar tarafından kullanıldığını açıkladı. İki tesisin vurulmasının, 17 Ekim'de başlayan Irak ve Suriye'deki ABD personeline yönelik devam eden bir dizi saldırıya 'cevap niteliğinde' olduğunu vurgulandı.

ABD Savunma Bakanlığı, bugün sabah yerel saatle 04.30 civarlarında Suriye'nin doğusunda Irak sınırına yakın İran Devrim Muhafızları ve ona bağlı gruplar tarafından kullanıldığı belirtilen iki tesisi vurduğunu duyurdu.

Açıklamada "Bugün Başkan Biden'ın talimatıyla ABD askeri güçleri Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve bağlı gruplar tarafından kullanılan iki tesise meşru müdafaa saldırısı düzenledi" denilerek saldırıların, 17 Ekim'de başlayan ve İran destekli gruplar tarafından Irak ve Suriye'deki ABD personeline yönelik devam eden bir dizi saldırıya cevap niteliğinde olduğu vurgulandı.

21 ABD PERSONELİ YARALANDI

Bakanlık, geçen hafta Irak ve Suriye'deki ABD personeline yönelik saldırılarda bir ABD vatandaşı müteahhittin sığındığı yerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini ve 21 ABD personelinin de hafif yaralandığını belirtti. Açıklamada "Başkan'ın, ABD personelinin güvenliğinden daha yüksek bir önceliği yoktur ve bugünkü saldırıyı, ABD'nin bu tür saldırılara müsamaha göstermeyeceğini ve kendisini, personelini ve çıkarlarını savunacağını açıkça ortaya koymak için yönetmiştir" denildi.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASIYLA İLGİLİ DEĞİL

ABD Savunma Bakanlığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bu dar kapsamlı meşru müdafaa saldırıları yalnızca Irak ve Suriye'deki ABD personelini korumak ve savunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılar İsrail ile Hamas arasında devam etmekte olan çatışmadan ayrı ve farklıdır."