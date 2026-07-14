Haberler

ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu

ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisine ilk kez saldırı amaçlı silahlı insansız hava aracı kullanarak operasyon düzenlediğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, deniz üzerinde ilk kez saldırı amaçlı silahlı insansız hava aracı kullanarak İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisini hedef aldığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, çok sayıda tek yönlü silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanılarak İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisine saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Üç Corsair insansız hava aracı, Bandar Abbas Deniz Üssü'ndeki limanı vurdu. Bu, Amerikan kuvvetlerinin muharebe operasyonlarında ilk kez deniz insansız hava araçlarını kullanması anlamına geldi" denildi.

Saldırıya ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, operasyonun İran'ın ticari gemilere yönelik tehdit kapasitesini zayıflatmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek

15-18 yaş arasına müebbet geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında

125 milyon liranın izi sürüldü, en yakınındaki isim de dosyaya girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor

Reza Zarrab için kader günü
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Çankaya Belediye Başkanı Güner adliyeye sevk edildi

Çankaya Belediye Başkanı Güner adliyeye sevk edildi
Fatih Altaylı'nın da Haluk Levent'le ilgili tavrı netleşti

Haluk'u satan satana! Fatih Altaylı'nın tavrı da netleşti

Otomotiv devinden şok karar! 50 bin kişi daha işsiz kalacak

Otomotiv devinden şok karar! Binlerce kişiyi kapı önüne koyacak
Kısmetse Olur'da ortalık karıştı! Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı

Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı
Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var