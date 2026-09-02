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CENTCOM: İran'daki saldırı dalgası tamamlandı

CENTCOM: İran'daki saldırı dalgası tamamlandı
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin hedef alındığı belirtildi. Ayrıca, Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askeri personelinin görev yaptığı bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik başlatılan saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine karşı başlatılan saldırılara ilişkin açıklama yapıldı. Saldırı dalgasının tamamlandığı belirtilen açıklamada, saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askeri personelinin faaliyet gösterdiği de bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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