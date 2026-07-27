ABD, İran ablukasında 17 geminin rotasını değiştirdi, 2 gemiyi hizmet dışı bıraktı

ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise 'hizmet dışı' bırakıldığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotası değiştirildi ve 2 gemi 'hizmet dışı" bırakıldı. Uyumun sağlanması için 2 gemiye baskın yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı