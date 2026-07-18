CENTCOM: İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik üst üste 7 gece devam eden saldırı dalgasının TSİ 04.30 itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin İran'a yönelik son operasyonlarında gözetleme alanlarının, askeri lojistik altyapısının, yer altı silah depolarının ve deniz unsurlarının hedef alındığı kaydedildi. Söz konusu hedeflerin vurulmasında savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinin yanı sıra diğer askeri unsurların da kullanıldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı