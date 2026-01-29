ABD ile gerilim yaşayan İran'dan savaş hazırlığı! Bin tanesi aynı anda envantere alındı

Washington-Tahran hattında gerginlik artarken İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi'nin emri üzerine bin adet stratejik insansız hava aracı (İHA) ordunun envanterine alındı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'de yer alan haberde, Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi'nin talimatıyla hizmete alınan yeni İHA'ların, ordunun dört kuvvetinin operasyonel kabiliyetlerini önemli ölçüde artırması beklendiği kaydedildi.

"12 GÜNLÜK SAVAŞTAN ÇIKARILAN DERSLER..."

Haberde, "İHA'lar, Haziran 2025'teki 12 günlük savaştan çıkarılan dersler ve ortaya çıkan tehditler doğrultusunda, ordu uzmanları ile Savunma Bakanlığı iş birliğiyle geliştirildi. Bu insansız hava araçları; yıkıcı, taarruz, keşif ve elektronik harp kategorilerinde tasarlandı ve kara, deniz ve hava alanlarında sabit ve hareketli belirli hedefleri vurma kabiliyetine sahip" denildi.

"HIZLI MUHAREBE HAZIRLIĞI"

İHA'ların envantere alınmasına yönelik talimatı ardından Hatemi, gelecekteki tehditler karşısında stratejik üstünlüğün korunması ve güçlendirilmesinin ordu için sürekli bir öncelik olduğunu dile getirdi. Hatemi, bu çabaların hızlı muharebe hazırlığını sağlamak ve herhangi bir saldırganlığa karşı yıkıcı karşılıklar vermek amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

ABD-İRAN KRİZİNDE SON DURUM

ABD-İran arasında sular bir süredir durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden dün yine yeni mesaj verdi. Basra Körfezi'ne konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisine ve beraberindeki filoya atıf yapan Trump, "İran'a doğru devasa bir armada geliyor. Hızla, büyük bir güç, heves ve amaçla ilerliyor. Bu filo, Venezuela'ya gönderilen filodan daha büyük." ifadelerini kullandı.

İRAN YANIT VERDİ: HİÇ OLMADIĞI GİBİ KARŞILIK VERİRİZ

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, X'ten paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelerine yönelik askeri tehditlerine, Trump'ın paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir" ifadelerine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü saldırganlığa karşılık vermek üzere eller tetikte beklediğini ifade etti.

Arakçi, "Tahran, İran'ın haklarını güvence altına alan ve nükleer silahların olmayacağını garanti eden adil bir nükleer anlaşmayı her zaman memnuniyetle karşılamıştır" dedi.