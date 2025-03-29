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ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin

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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, El Salvador'un mega hapishanesini ziyareti sırasında yasa dışı göçmenlere sert bir mesaj verdi. Noem, suç işleyen göçmenlere "Hemen gidin, gitmezseniz tutuklanıp El Salvador'a gönderileceksiniz" diyerek, Trump ile birlikte göçmenlere karşı sert bir tutum sergileyeceklerini belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, El Salvador'un yüksek güvenlikli mega hapishanesini ziyaret etti. 'Yürüyen ölülerin hapishanesi' olarak bilinen hapishaneden bir video çeken Kristi Noem, yasa dışı göçmenlere yönelik sert mesajlar verdi.

"HEMEN GİDİN YOKSA TUTUKLANIRSINIZ"

Noem, eski Başkan Donald Trump ile birlikte yasa dışı göçle mücadelede kararlı olduklarını belirterek, "Trump ve benim suç işleyen yasa dışı göçmenlere net bir mesajımız var; hemen gidin. Eğer gitmezseniz sizi tutuklayacağız ve kendinizi El Salvador'da bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

GÖÇ POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM Mİ?

Noem'in bu açıklamaları, ABD'de yasa dışı göçle mücadelede daha sert politikaların sinyali olarak değerlendiriliyor. Özellikle Trump'ın başkanlık yarışındaki söylemleriyle örtüşen bu açıklama, ülkedeki göç politikalarının nasıl şekilleneceği konusunda tartışmalara yol açtı. Yetkililer, ABD'nin suç işleyen göçmenler için sınır dışı politikalarını sıkılaştırmayı planladığını belirtiyor. Ancak, bu tür uygulamaların uluslararası hukuka uygunluğu ve insan hakları açısından nasıl karşılanacağı merak konusu.

ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAnty-Partizan:

TC Ciftligindekileri de Gondersinler

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Haber YorumlarıMahmut:

Artık eski dünya yok . Demokrasi yalanı konuşulmaz çünkü yok ! anlaşma , sözleşme , insan hakları mahkemesi Vs gibi şeyler Yok ! Ülkeler kendi çıkarları güvenlikleri için istediği her şeyi yapabilirker . kimse kimseye falan karışamaz karışmaz . güçlü olan isteğini yapar . Orman kanunu tam olarak devreye giriyor. Hak hukuk adalet isteyebilirler siviller ama ülke manfastları veya güvenliği söz konusuysa başına ne geleceğini tahmin bile edemez ! buna alışırsak iyi olacak gibi görünüyor.

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