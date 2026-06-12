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ABD: 136 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi engellendi

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı uygulanan abluka kapsamında 136 geminin geçişini engellediğini ve 9 gemiyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD ordusu, 136 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engellediğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, Hürmüz Boğazı ablukası kapsamında 136 gemiyi yönlendirdiği ve 9 gemiyi etkisiz hale getirdiği belirtildi. Açıklamada, "ABD Donanması savaş gemileri ve hava unsurları, İran'a karşı ablukayı uygulamak için bölgesel sularda devriye gezmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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