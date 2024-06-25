ABD'den Hizbullah açıklaması: Artırdığı saldırılardan endişeliyiz, burada çıkacak bir savaş bölgesel savaşa dönebilir

İsrail askerleri ile Hizbullah arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi sonrası ABD'den kritik bir açıklama geldi. Washington yönetimi, Hizbullah'ın Lübnan üzerinden artırdığı saldırılardan endişeli olduklarını belirterek durumun bölgesel bir savaş çıkarabileceği uyarısında bulundu.

"KOLAYLIKLA BÖLGESELE SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR"

"Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşın bölgesel bir savaşa dönüşme riskine işaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, konuyla ilgili diplomatik çözümü önemsediklerini vurguladı.

Hizbullah'ın Lübnan'dan artırdığı saldırılar nedeniyle endişeli olduklarını belirten Austin, yaptığı açıklamada ''Lübnan-İsrail sınırının her iki yakasındaki gerilimi durdurmak için diplomatik çözüme önem veriyoruz. İsrail ile Hizbullah arasındaki bir savaş kolaylıkla bölgesel bir savaşa dönüşebilir.'' ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN 3. DÜNYA SAVAŞI RİSKİNE İŞARET ETMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki katliamları ve Rusya-Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini belirterek "Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı, böyle bir risk var." demişti.