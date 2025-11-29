ABD Hava Sahasını Venezuela Üzerinde Kapatacak
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tüm hava yolları ve ilgili tarafların bu durumu dikkate alması gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları; lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun" ifadelerini kullandı.
