ABD Hava Sahasını Venezuela Üzerinde Kapatacak

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları; lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun" ifadelerini kullandı.