Trump'tan boykot, ABD G20 Zirvesi'nde yok

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı. Leavitt, bu durumu değiştirmeyeceklerini ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın ABD ile ilgili ifadelerinden rahatsız olduklarını belirtti.

  • ABD, 22-23 Kasım'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacak.
  • ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki beyazlara karşı şiddet eylemlerini sebep göstererek G20 Liderler Zirvesi'nde yer almayacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD'nin 22-23 Kasım'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını söyledi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, ABD ile zirveye katılım konusunda görüştükleri yönündeki sözlerine karşılık veren Leavitt, "Duruşumuzda herhangi bir değişiklik olmadığını memnuniyetle belirtebilirim. ABD, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ndeki resmi görüşmelere katılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Leavitt, Ramaphosa'nın ABD ile ilgili açıklamasında kullandığı bazı ifadelerden rahatsız olduklarını ve bu rahatsızlığı kendilerine ilettiklerini de ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki beyazlara karşı şiddet eylemlerini sebep göstererek, G20 Liderler Zirvesi'nde yer almayacağını duyurmuştu.

