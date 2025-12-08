ABD First Lady'si Melania Trump ilk filmi için kamera karşısına geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi, First Lady Melania Trump, çalışmalarını uzun süredir sürdürdüğü yeni belgesel projesini duyurarak dikkatleri yeniden üzerine çekti. Kendi kurduğu "Muse Films" yapım şirketi aracılığıyla hazırlanan film, 2026 yılında dünya genelinde izleyiciyle buluşacak.

30 OCAK 2026'DA VİZYONA GİRİYOR

Melania Trump paylaşımında, "Sunuyorum: 'Muse Films'. Yeni yapım şirketim. Melania filmi, 30 Ocak 2026 tarihinden itibaren dünya genelindeki sinemalarda özel gösterimlerle izleyicilerin karşısına çıkacak." ifadelerine yer verdi.

"Muse Films" tarafından hazırlanan ilk yapım olan "Melania", Melania Trump'ın Donald Trump'ın yemin törenine giden süreçte yaşadıklarını konu alan bir belgesel film niteliği taşıyor. Yapım, Melania Trump'ın perde arkasındaki deneyimlerini ve süreç boyunca yaşananları detaylı şekilde ele alıyor.

LİSANS HAKLARI 40 MİLYON DOLARA SATILDI

Yönetmenliğini Brett Ratner'in üstlendiği filmin lisans hakları, Amazon'un Prime Video ve Melstreaming hizmeti tarafından 40 milyon dolar karşılığında satın alındı. Yapımın küresel çapta geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.