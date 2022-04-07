22 Mart'ta ölen eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın yıllar önce verdiği röportaj ortaya çıktı: Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük, gerekliydi
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Geçtiğimiz günlerde Rus ordusu tarafından Buça'da yapılan katliamı kınayan ABD Dışişleri Bakanı Blinken Rusya'yı cezalandırmak için her yolu deneyeceklerini açıklamıştı. Bu paylaşım sonrası ortaya çıkan bir röportajda ise eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın Irak'ta ABD politikaları yüzünden ölen 500 bin çocuk hakkında "Gerekliydi. Zira biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz" dediği ortaya çıktı. Röportaj sosyal medyada büyük tepki topladı.
Rusya'nın, Ukrayna'nın Buça kentinde yaptığı katliam tüm dünyada gündem olmuştu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise yaşanan durumu kınayarak "Buça'da ve Ukrayna genelinde Kremlin güçlerinin bariz vahşetini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Blinken, söz konusu sivil katliamının sorumlularını cezalandırmak için mevcut her aracı kullanacaklarını, yaşanan şiddeti belgeleyerek bu bilgileri bilgi paylaşacaklarını dile getirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.
Blinken'ın yaptığı açıklama sonrası sosyal medyada ABD Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'e ait röportaj büyük tartışma yarattı. Albright verdiği röportajda Irak'ta ABD politikaları nedeniyle 500 bin çocuğun öldürüldüğünü ve bunun başarı için ödenmesi gereken bir bedel olduğunu belirterek "Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük, gerekliydi. Zira biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz" ifadelerinde bulunduğu ortaya çıktı.
1996 yılında yaptığı röportajla tekrar gündeme gelen Madeleine Korbel Albright 22 Mart 2022 tarihinde uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebi ile yaşamını yitirdi. Albright ABD'nin 64. Dışişleri Bakanı olarak kayıtlara geçerken 1997-2001 tarihleri arasında görevde bulunmuştu.