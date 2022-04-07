22 Mart'ta ölen eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın yıllar önce verdiği röportaj ortaya çıktı: Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük, gerekliydi

Rusya'nın, Ukrayna'nın Buça kentinde yaptığı katliam tüm dünyada gündem olmuştu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise yaşanan durumu kınayarak "Buça'da ve Ukrayna genelinde Kremlin güçlerinin bariz vahşetini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Antony Blinken

ABD KATLİAMLARI CEZALANDIRMAK İÇİN HER YOLU DENEYECEK

Blinken, söz konusu sivil katliamının sorumlularını cezalandırmak için mevcut her aracı kullanacaklarını, yaşanan şiddeti belgeleyerek bu bilgileri bilgi paylaşacaklarını dile getirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Madeleine Albright

"IRAK'TA 500 BİN ÇOCUK ÖLDÜRDÜK"

Blinken'ın yaptığı açıklama sonrası sosyal medyada ABD Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'e ait röportaj büyük tartışma yarattı. Albright verdiği röportajda Irak'ta ABD politikaları nedeniyle 500 bin çocuğun öldürüldüğünü ve bunun başarı için ödenmesi gereken bir bedel olduğunu belirterek "Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük, gerekliydi. Zira biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz" ifadelerinde bulunduğu ortaya çıktı.

84 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

1996 yılında yaptığı röportajla tekrar gündeme gelen Madeleine Korbel Albright 22 Mart 2022 tarihinde uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebi ile yaşamını yitirdi. Albright ABD'nin 64. Dışişleri Bakanı olarak kayıtlara geçerken 1997-2001 tarihleri arasında görevde bulunmuştu.