ABD'li yetkilinin basın toplantısına "Kur'an provokasyonuyla ilgili soru damga vurdu! Türk gazeteci ısrar etti ama yanıt alamadı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına dünyadan tepki yağarken ABD'den konuyla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price basın toplantısında kendisine "ABD bu eylemi kınıyor mu?" diye soran Türk gazeteciye, "Bazı şeyler yasal ama saygısızca olabiliyor. Bir şey son derece uygunsuz veya tahrik edici olabilir. Bu örnekte olduğu gibi berbat ancak yasal olabilir" yanıtını verdi ve olayı kınamadı.

NATO üyeliği Ankara'nın onayına bağlı olan İsveç'te ırkçılık ve nefret dolu bir provokasyona imza atan Rasmus Paludan, Türk elçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. İsveç'teki skandal eyleme dünyadan tepki yağarken ABD olayı kınamadı.

BASIN TOPLANTISINDA KİRLİ PROVOKASYON SORULDU

TRT World Muhabiri Yunus Paksoy, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın basın toplantısında, Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakarete ABD'nin yaklaşımını sordu. Price, olayın saygısızca ve tiksindirici olduğunu, art niyetle yapılmış olabileceğini söyledi ancak hakareti kınamadı.

"BAZI ŞEYLER YASAL AMA SAYGISIZCA OLABİLİYOR"

Paksoy'un "Birçok Müslüman ülke, kuruluşlar, hatta Birleşmiş Milletler bu eylemi kınadı. ABD bu eylemi kınıyor mu?" sorusuna Price şu yanıtı verdi; "Bazı şeyler yasal ama saygısızca olabiliyor. Bir şey son derece uygunsuz veya tahrik edici olabilir. Bu örnekte olduğu gibi berbat ancak yasal olabilir."

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAZEN İĞRENÇ EYLEMLER GERÇEKLEŞTİRME HAKKI VEREBİLİYOR"

Sözcü Ned Price, "ABD'yi bu eylemi kınamaktan alıkoyan şey nedir?" sorusu üzerine bir önceki açıklamasını yineledi. Price, "İfade özgürlüğü bazen insanlara saygısız, iğrenç ve mide bulandırıcı eylemler; gerçekleştirme hakkı verebiliyor" dedi.

"ÖZEL BİR PROVOKATÖRÜN İŞİ"

Price, "Anladığım kadarıyla bu olay özel bir provokatörün, iki yakın ortağımız Türkiye ile İsveç arasına kasten mesafe koymaya çalışan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımıyla ilgili süren tartışmayı kasten etkilemeye çalışan bir kişinin işi" dedi.

PALUDAN ÇİRKİN SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Kur'an yakma eylemini, Danimarka'nın aşırı sağcı siyasi partisi Hard Line'ın lideri Rasmus Paludan gerçekleştirmişti. İsveç vatandaşı da olan Paludan'ın geçmişte de benzer eylemler düzenlediği biliniyor.