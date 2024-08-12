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ABD Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırıyor

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Doğu Akdeniz'de ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bölgesinde görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yanına USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de gönderileceğini duyurdu. Austin, buna ek olarak USS Georgia güdümlü füze denizaltısının da bölgeye intikal edeceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Doğu Akdeniz'de ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bölgesinde görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yanına USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de gönderileceğini duyurdu. Austin, buna ek olarak USS Georgia güdümlü füze denizaltısının da bölgeye intikal edeceğini belirtti.

ABD, Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırma kararı aldı. Savunma Bakanı Austin, halihazırda bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yanına USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de gönderilmesi kararını aldı. Pentagon'dan yapılan açıklamada USS Abraham Lincoln'ün F-35C tipi savaş uçaklarıyla donatıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bakan Austin, ABD'nin İsrail'i savunmak için mümkün olan her adımı atma taahhüdünü yineledi ve tırmanan bölgesel gerilimler ışığında ABD'nin Orta Doğu'daki askeri güç duruşu ve kabiliyetlerinin güçlendirildiğini kaydetti. Bu taahhüdü pekiştiren Bakan Austin, F-35C savaş uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln'ün, USS Theodore Roosevelt tarafından halihazırda sağlanan kabiliyetlere ek olarak, Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına geçişini hızlandırma talimatı verdi" denildi.

Pentagon, USS Georgia güdümlü füze denizaltısının da bölgede görev yapmak üzere gönderileceğini duyurdu.

ROOSEVELT, EISENHOWER'IN YERİNE GEÇMİŞTİ

Pentagon, 7 Ekim'de başlayan tırmanışın ardından Doğu Akdeniz'e ilk olarak USS Dwight Eisenhower adlı uçak gemisini yollamıştı. Aylar sonra Eisenhower, bölgeden ayrılmış, yerini ise Roosevelt'e bırakmıştı.

Bölgede şu ana kadar tek uçak gemisi görev yapıyordu. Austin'in kararı sonrası, CENTCOM bölgesinde iki uçak gemisi görev yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Abraham Lincoln Lloyd Austin Doğu Akdeniz Savunma Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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