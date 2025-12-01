ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna'da Barış Planında İlerleme Kaydedildiğini Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan barış planı konusunda önemli mesafe katettiklerini, ancak daha yapılacak çok iş olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan barış planı üzerindeki müzakereler için Florida'da Ukrayna heyeti ile bir araya geldi. Toplantının ardından Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile basına açıklama yapan Rubio, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Rubio, "Sadece savaşı bitirmek istemiyoruz, Ukrayna'nın bir daha işgal ile karşılaşmayacak şekilde güvende olmasını ve gerçek bir refaha kavuşmasını istiyoruz" dedi.

ABD'nin önerdiği barış planı üzerinde mesafe katettiklerini aktaran Rubio, "Ancak bu hassas ve karmaşık bir konu, bu nedenle daha yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ise ABD'nin barış görüşmeleri konusundaki liderliği için teşekkür etti.