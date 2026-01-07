Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Danimarka ile gelecek hafta görüşeceğim

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Danimarka ile gelecek hafta görüşeceğim
Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Grönland üzerindeki olası askeri müdahale hakkında Danimarka ile gelecek hafta görüşeceğini açıkladı. Rubio, Donald Trump'ın Grönland'a olan ilgisinin geçmişte de olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Grönland ile ilgili gelecek hafta Danimarka ile görüşeceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongre binasında basın mensuplarına Grönland konusunda açıklamalarda bulundu. Rubio, ABD'nin Grönland'a olası askeri müdahalesi ihtimaline ilişkin soruya, "Danimarka ya da askeri müdahale hakkında konuşmak için burada değilim. Gelecek hafta onlarla görüşeceğim. Bu konuları o zaman konuşacağız" yanıtını verdi.

Trump'ın Grönland'a yönelik ilgisinin yeni olmadığını kaydeden Rubio, Trump'ın ilk görev döneminde de bu konuyu gündeme getirdiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
