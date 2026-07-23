ABD'li Bakan Rubio: İran Anlaşma Yapmaya Hazır Değil, Her Gece Bedel Artıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın bir anlaşma yapmaya hazır olmadığını belirterek, "Bedel ödemeye devam edecekler ve her gece bu bedel gittikçe, gittikçe, gittikçe artıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 59'uncu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiği Filipinler'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rubio, İran'ın kendilerine bir anlaşma için hem doğrudan hem de dolaylı olarak 'yalvardığını' öne sürerek, "İran ile ilgili sorun şu ki ne zaman bir anlaşma yapsalar, oradaki yetkili insanlar ya bunu ihlal ediyor ya da bunu değiştirmek istiyor. Bu da onların anlaşma yapmaya hazır olmadığını gösteriyor. Bedel ödemeye devam edecekler ve her gece bu bedel gittikçe, gittikçe, gittikçe artıyor; şu anda da tam olarak bu oluyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın yaptıkları için 'ağır bedeller' ödeyeceğini söyleyen Rubio, "Savunma sanayi altyapıları yerle bir oldu. Her gece fırlatma rampalarını, radarlarını kaybediyorlar. Milyarlarca dolarlık zarara uğruyorlar ve ekonomileri felaket durumda. Bu halde bu insanlar her gün bizi arayıp anlaşma için yalvarıyor. Bize ve üçüncü ülkelere mesajlar gönderiyor. Artık mesaj gönderecek ülke kalmadı. İran zengin bir ülke. İsterlerse Orta Doğu'daki en zengin ülke olabilirler, bunun yerine paralarını Hizbullah'a, Hamas'a, Husilere, Şii militanlara veriyorlar. Dünyanın her yerinde teröre destek veriyorlar. Dünyanın her yerinde insanların öldürülmesi için paralarını harcıyorlar, insansız hava araçları, füzeler üretiyorlar ve nükleer silah programlarını sürdürüyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı