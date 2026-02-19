Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 28 Şubat'ta İsrail'e giderek Başbakan Binyamin Netanyahu ile İran konusunu görüşeceği bildirildi.

İsrail basını, bir ABD'li yetkilinin, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail ziyaretini doğruladığını duyurdu. Rubio'nun 28 Şubat'ta İsrail'e giderek Başbakan Binyamin Netanyahu ile İran konusunu görüşeceği belirtildi.

