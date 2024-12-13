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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suriye Gündemiyle Türkiye'de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suriye Gündemiyle Türkiye'de
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye konusunu görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan toplantıda, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan desteği vurgulandı. Erdoğan, öne çıkan tehdit örgütlere karşı önleyici tedbir alacaklarını belirtirken, Blinken IŞİD karşıtı koalisyonun önemine dikkat çekti. Görüşmelerde Türkiye ve ABD arasındaki Suriye politikaları konusunda farklılıklar da gündeme geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Suriye gündemiyle Ankara'da.

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinden sonra gerçekleşen ziyaret merakla izleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Blinken'ı dün akşam Esenboğa Havalimanı'nda ağırladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı konusunda uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Suriye'de Türkiye için tehdit olarak değerlendirilen örgütlere karşı "önleyici tedbirler alacağını" da ifade etti.

Bu örgütler PKK, Demokratik Birlik Partisi (PYD), Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve IŞİD olarak sayıldı.

Açıklamaya göre Erdoğan Türkiye'nin "PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, [IŞİD] ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken da toplantıda IŞİD karşıtı koalisyonun görevini sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman yer aldı.

Blinken, bu sabah mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Blinken, Suriye'deki son gelişmeler ışığında 7 ve 10 Aralık'ta telefon görüşmeleri yapmıştı.

Fikir ayrılıkları

Türkiye, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) temelini oluşturan PYD ve YPG'Yi PKK'nın uzantısı bir terör örgütü olarak kabul ediyor.

Ankara, SDG'nin özellikle Türkiye sınırında faaliyet yürütmesine çok net bir dille karşı çıkıyor.

ABD ise IŞİD ile mücadelede ortaklık kurduğu SDG'yi destekliyor ve desteklemeye devam edeceğini söylüyor.

ABD'nin Suriye'de SDG kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 900 askeri bulunuyor.

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