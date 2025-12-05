Haberler

ABD, Venezuela'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da bulunan vatandaşlarına haksız tutuklama, terörizm ve şiddet suçları gibi yüksek riskler nedeniyle derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Bakanlık, seyahat edenlere özel güvenlik önlemleri almayı tavsiye etti.

Abd Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında, Venezuela'yı ziyaret eden veya bu ülkede daimi ikamet eden ABD vatandaşları için, ilki mayıs ayında yayımlanan ve tam bir incelemeden sonra değişiklik yapılmadan yenilenen 4'üncü seviye 'Seyahat Etmeyin' uyarısı yeniden paylaşıldı. Uyarıda, Venezuela'da kalmaya devam eden ABD vatandaşlarının, 'haksız tutuklama, gözaltında işkence, terörizm, adam kaçırma, iç karışıklık ve kötü sağlık altyapısı gibi yüksek risklerle' karşı karşıya kalabileceği bildirildi. Cinayet, silahlı soygun, adam kaçırma ve araç gaspı gibi şiddet suçlarının Venezuela'da yaygın olduğu aktarılan uyarıda, polis ve güvenlik güçlerinin, demokrasi yanlısı veya rejim karşıtı gösterilere karşı 'acımasız bir baskı uyguladığı' öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya seyahat etmek zorunda olanlara, 'vasiyetname hazırlamaları, profesyonel koruma ekibi kiralamaları ve tıbbi tahliye sigortası satın almaları' gibi tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
