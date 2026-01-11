ABD'den Venezuela'daki vatandaşlarına acil uyarı: Derhal ülkeyi terk edin
ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki güvenlik ortamının kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunarak ülkede bulunan ABD vatandaşlarına "derhal ayrılın" çağrısı yaptı. Açıklamada, silahlı grupların yol kontrol noktaları kurduğuna dair raporlar olduğu vurgulandı.
- ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki ABD vatandaşlarına acil tahliye çağrısı yaptı.
- ABD, Venezuela'yı Seyahat Uyarısı Seviye 4 (Kesinlikle Seyahat Etmeyin) kategorisinde sınıflandırdı.
- ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki vatandaşlarına STEP sistemine kayıt olmalarını önerdi.
Abd Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceğine dikkat çekerek ülkede bulunan vatandaşlarına acil tahliye çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte ABD vatandaşlarının Venezuela'yı derhal terk etmesi istendi.
"Silahlı milisler yol kontrol noktaları kuruyor"
Bakanlık açıklamasında, "colectivos" olarak bilinen silahlı milis gruplarına ilişkin endişe verici raporlara yer verildi. Buna göre, söz konusu grupların bazı bölgelerde yol kontrol noktaları kurduğu, araçları durdurup aradığı ve ABD vatandaşlığına ya da ABD'ye destek verildiğine dair işaretler aradığı bildirildi.
Kesinlikle gitmeyin uyarısı
ABD, Venezuela'nın hâlihazırda Seyahat Uyarısı Seviye 4 (Kesinlikle Seyahat Etmeyin) kategorisinde bulunduğunu bir kez daha vurguladı. Bu seviyedeki ülkeler, ABD vatandaşları için en yüksek risk grubunda yer alıyor.
ABD'nin dikkat çektiği riskler
Açıklamada Venezuela'daki güvenlik riskleri şu başlıklar altında sıralandı:
Haksız ve keyfi gözaltılar
Yaygın suç ve iç karışıklık
Adam kaçırma vakaları
Keyfi yasa uygulamaları
Yetersiz ve işlevsiz sağlık altyapısı
STEP sistemine kayıt çağrısı
Abd Dışişleri Bakanlığı ayrıca Venezuela'da bulunan ya da bulunmayı planlayan vatandaşlarına, STEP (Smart Traveler Enrollment Program) sistemine kayıt olmaları çağrısında bulundu. Bu sistem sayesinde acil durumlarda vatandaşlara hızlı bilgi ve destek sağlanması hedefleniyor.