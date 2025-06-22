ABD'den vatandaşlarına Türkiye'ye "seyahat etmeyin" uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Türkiye'ye 'seyahat etmeyin' uyarısı
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ABD, İran'a saldırısının ardından vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat yapılmaması uyarısında bulunuldu. Türkiye'nin güneydoğudaki 22 ilini kapsayan uyarıda, özellikle Adana Konsolosluğu bölgesine seyahatten kaçınılması gerektiği belirtildi. Ayrıca ABD hükümet personelinin Türkiye'de düşük profilli gezmeleri istendi.

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri vurmasının ardından bölgede tansiyon iyice yükseldi. Savaşın bundan sonra ki boyutunun ne olacağı merak edilirken, ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulundu. Tırmanan gerilimi dikkat çeken açıklama, "Türkiye'de Bölgesel Olaylar Nedeniyle Daha Dikkatli Olun, Adana Konsolosluk Bölgesine Seyahat Etmeyin" başlığıyla yayımlandı.

Uyarı Türkiye'nin güneydoğudaki 22 bölgesini kapsarken, özellikle Adana konsolosluk bölgesine kişisel seyahat edilmemesi gerektiği belirtildi. ABD vatandaşlarının protesto ve gösterilerin gerçekleştiği yerlerden uzak durması gerektiği kaydedilirken, "düşük profilli" olmaları istendi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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