ABD'den vatandaşlarına Türkiye'ye 'seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri vurmasının ardından bölgede tansiyon iyice yükseldi. Savaşın bundan sonra ki boyutunun ne olacağı merak edilirken, ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulundu. Tırmanan gerilimi dikkat çeken açıklama, "Türkiye'de Bölgesel Olaylar Nedeniyle Daha Dikkatli Olun, Adana Konsolosluk Bölgesine Seyahat Etmeyin" başlığıyla yayımlandı.

Uyarı Türkiye'nin güneydoğudaki 22 bölgesini kapsarken, özellikle Adana konsolosluk bölgesine kişisel seyahat edilmemesi gerektiği belirtildi. ABD vatandaşlarının protesto ve gösterilerin gerçekleştiği yerlerden uzak durması gerektiği kaydedilirken, "düşük profilli" olmaları istendi.