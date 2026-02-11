Haberler

ABD: Gemiler İran sularından uzak durmalı

Güncelleme:
ABD Denizcilik İdaresi, Amerikan bandıralı gemilere İran kara sularından uzak durmaları yönünde güvenlik kılavuzu yayımladı. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki seyir güvenliği için İran güçlerinin taleplerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

ABD Denizcilik İdaresi, Amerikan bandıralı ticari gemilere ' İran kara sularından uzak durulması' çağrısında bulundu.

ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Denizcilik İdaresi (MARAD) tarafından yayımlanan yeni güvenlik kılavuzunda, Hürmüz Boğazı'nda seyreden ABD bandıralı gemiler için uyarılara yer verildi. Açıklamada, ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini tehlikeye atmadan İran kara sularına mümkün olan en uzak mesafede kalmaları istenirken, özellikle doğu yönüne giden gemilerin Umman kara sularına yakın rotaları tercih etmeleri tavsiye edildi.

Kılavuzda gemi kaptanlarına, İran güçlerinin gemiye çıkma taleplerini reddetmeleri ve uluslararası hukuka uygun seyrettiklerini belirtmeleri tavsiye edildi. Açıklamada ayrıca, İran kuvvetlerinin ABD bayraklı bir ticari gemiye çıkması halinde mürettebatın zor kullanarak direnmemesi gerektiği, direnmekten kaçınmanın ise bu müdahaleye rıza gösterildiği anlamına gelmediği vurgulandı.

Ağustos ayına kadar geçerli olacağı belirtilen kılavuzun, 3 Şubat'ta İran'ın ABD bandıralı ticari bir gemiyi İran sularına zorlama girişiminin ardından geldiği aktarıldı. Yetkililer, bölgedeki gemi kaptanlarını otomatik tanımlama sistemlerini (AIS) sürekli açık tutmaları konusunda da uyardı.

