ABD'den Suudi Arabistan'ı tehdit eden İran'a gözdağı: Yanıt vermekten çekinmeyiz

İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerginliğe ABD de dahil oldu. İran'a yönelik tehditvari bir açıklamada bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD'nin İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu ve gerekirse yanıt vermekten çekinmeyeceğini söyledi.

Wall Street Journal gazetesinin Suudi Arabistan'ın ABD'yi İran'ın muhtemel bir saldırısı konusunda uyardığı yönündeki haberinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

"HAREKETE GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu ve gerekirse yanıt vermekten çekinmeyeceğini belirterek, "Tehdit tablosundan endişe duyuyoruz ve Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları aracılığıyla sürekli temas halindeyiz. Bölgedeki çıkarlarımızı ve ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN ABD'Yİ UYARDI

Wall Street Journal haberinde, Suudi Arabistan, İran'ın Krallık ve yakınlarındaki hedeflere saldırabileceği konusunda ABD'yi uyardığı ve uyarıya yanıt olarak bölgedeki alarmın yüksek seviyeye çıkarıldığını belirtmişti.

GEÇEN AY DA KRİZ YAŞANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz ay ABD'de iki İranlı, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Adil El Cubeyr'e suikast planı yapmakla suçlanmış ve bu kişilerden birisinin, İran El Kuds Gücü'nün üyesi olduğu iddia edilmişti. ABD'den gelen tehditkar açıklamaların ardından konuşan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Tahran yönetimine karşı alınacak herhangi bir önlemin 'kararlı' bir yanıt bulacağını söylemişti. Hamaney, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Amerikalı yetkililer bir takım hayallere kapıldılarsa, siyasi ya da güvenlikle ilgili herhangi uygunsuz bir eylemin, İran tarafından kararlı bir karşılık bulacağını bilmek zorunda" demişti.