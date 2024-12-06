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ABD'den Suriye açıklaması: Siyasi süreç çağrısı yaptılar

ABD'den Suriye açıklaması: Siyasi süreç çağrısı yaptılar
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'deki son gelişmeleri yakından izlediklerini ve ciddi bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunduklarını belirtti. Jean-Pierre, Esed rejiminin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun bir siyasi sürece dahil olmayı reddettiğini ve bu durumun Suriye'deki mevcut koşulları yarattığını ifade etti. Beyaz Saray sözcüsü, bölgedeki Amerikan askerlerini korumanın ve DEAŞ unsurlarının yeniden canlanmamasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'deki son gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir" dedi.

Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Suriye'deki gelişmeler ve ABD'nin süreci nasıl okuduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TEMAS HALİNDEYİZ"

Suriye'deki son gelişmelerle ilgili net ve yargı içeren yorumlar yapmaktan kaçınan Jean-Pierre, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bölgedeki ülkelerle temas halinde olduklarını söyledi.

Jean-Pierre, "Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve bölgedeki ülkelerle sürekli temas halindeyiz. Esed rejiminin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece dahil olmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a bel bağlaması, şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yaratmıştır, kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir." diye konuştu.

"SİYASİ SÜREÇ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) tarafından hafta sonu yapılan açıklamaya atıfta bulunan Jean-Pierre, bu açıklamanın çerçevesinin dışına çıkmayacağını ve Esad rejiminin geleceğiyle ilgili sorulara girmeyeceğini belirtti.

Jean-Pierre, bölgede gerilimin azaltılması, sivillerin ve azınlıkların korunması çağrısı yaptıklarını aktararak, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir." dedi.

Bölgedeki Amerikan askerlerini korumanın ve DEAŞ unsurlarının yeniden canlanmamasının kendileri için öncelik olduğunu ifade eden Jean-Pierre, bu kapsamda Suriye'deki durumu yakından takip etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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