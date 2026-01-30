ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum

Suriye devlet televizyonu, hükümet kaynaklarına dayandırarak Şam yönetimi ile YPG'nin, ateşkes ve askeri idari yapıların kademeli entegrasyonunu öngören kapsamlı bir mutabakata vardığını duyurdu.

SDG, SURİYE İLE ENTEGRE OLACAK

Mutabakatın, Suriye güçleri ile YPG unsurları arasında ateşkes sağlanması, iki tarafın askeri ve idari güçlerinin kademeli entegrasyonunu içerdiği belirtildi.

Bu kapsamda "temas hatlarından askeri güçlerin çekilmesi ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin, Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi konusunda" anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

YPG TÜMENİ KURULACAK

Anlaşmada ayrıca, "bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılması, YPG'ye bağlı üç tugayı içeren bir askeri tümen oluşturulması, Aynularab güçlerine bağlı bir tugayın Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde teşkil edilmesinin yer aldığı" kaydedildi.

Bunun yanı sıra anlaşmanın, YPG'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarıyla birleştirilmesi ve sivil çalışanların kadrolarının korunmasını da kapsadığı aktarıldı.

Suriye'deki Kürt toplumunun medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesi ile yerinden edilenlerin bölgelerine dönüşünün güvence altına alınması konusunda da tarafların uzlaştığı bildirildi.

Anlaşmanın, Suriye topraklarının birliğini sağlamayı, hukukun uygulanmasını ve ilgili taraflar arasında işbirliğini güçlendirerek bölgede tam entegrasyonu gerçekleştirmeyi ve ülkenin yeniden inşası için çabaları birleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Tom Barrack

ABD'Lİ TEMSİLCİ BARRACK'TAN AÇIKLAMA

Bu anlaşmanın ardınan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan kapsamlı anlaşmanın bugünkü ilanı; Suriye'nin ulusal uzlaşı, birlik ve kalıcı istikrar yolculuğunda derin ve tarihi bir dönüm noktasını temsil etmektedir." dedi.

Barrack, yaptığı yazılı açıklamada, önceki mutabakatlar ve son dönemde gerilimi azaltmaya yönelik girişimler üzerine inşa edilen anlaşmanın, "kapsayıcılık, karşılıklı saygı ve tüm Suriyeli toplulukların onuruna duyulan ortak bağlılığı" yansıttığını vurguladı.

Açıklamasında her iki tarafın da "cesur adımlar attığını" belirten Barrack, anlaşmanın kurumların yeniden inşası, güvenin tesisi, yeniden yapılanma için gerekli yatırımların çekilmesi ve tüm Suriyeliler için kalıcı barışın sağlanması açısından kritik bir zemin oluşturduğunu kaydetti.